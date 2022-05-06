В Кремле заявили о сакральности Дня Победы для российского народа

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, 9 Мая Владимир Путин примет участие в военном параде и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

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День Победы в Великой Отечественной войне имеет для россиян символичное и сакральное значение, ничто не может омрачить этот праздник, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«День Победы для всех русских, россиян, почти для всех жителей бывшей территории Советского Союза - это сакральный день, главный праздник, который исполнен символизмом, чувством боли за те жертвы, которые мы понесли, и чувством гордости за нашу страну и нашу победу», - сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь добавил, что 9 Мая президент РФ Владимир Путин примет участие в военном параде и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.

Военные парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдут в 28 российских городах. В параде на Красной площади примут участие 11 тысяч человек, 131 образец боевой техники и 77 летательных аппаратов. Также в Москве в этот день состоится уже ставшая традицией акция «Бессмертный полк».