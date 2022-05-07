Знамя Победы на вершине вулкана: кадры патриотической акции спасателей с Камчатки

© Видео: Камчатский поисково-спасательный отряд КГКУ ЦОД © Фото: Камчатский поисково-спасательный отряд КГКУ ЦОД

Сотрудники Камчатского поисково-спасательного отряда КГКУ ЦОД организовали патриотическую акцию, приуроченную к семьдесят седьмой годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. Они совершили восхождение на вершину Вилючинского вулкана, установили там копию Знамени Победы и развернули георгиевскую ленту.

«Сегодня группа спасателей подняла георгиевскую ленту и Знамя Победы на вершину Вилючинского вулкана на Камчатке в честь великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне», - сказал один из членов спасательного отряда.

Сообщается, что подобная патриотическая акция проводится с 2015 года и уже стала традиционной. В честь семидесятилетия Победы спасатели поднимались на Авачинскую Сопку, а в 2020 году развернули Знамя Победы и тридцатиметровую георгиевскую ленту на склонах Авачинского и Корякского вулканов.

Ранее российские космонавты развернули Знамя Победы в открытом космосе. По сообщению «Роскосмоса», на скафандре Олега Артемьева были закреплены маленькая копия Знамени Победы и Георгиевская ленточка.