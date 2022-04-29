Российские космонавты развернули Знамя Победы в открытом космосе

Участниками данной акции стали космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Денис Матвеев, таким образом они поздравили всех с наступающим Днем Победы.

© Фото: roscosmos_gk Telegram

Российские космонавты вынесли в открытый космос копию Знамени Победы в Великой Отечественной войне.

Участниками данной акции стали космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Денис Матвеев. Сообщается, что во время работ за пределами Международной космической станции (МКС) они развернули полотнище Знамени Победы. Таким образом они поздравили всех с наступающим Днем Победы.

«Знамя Победы в открытом космосе!», - опубликовал информацию «Роскосмос» в Telegram-канале.

По сообщению госкорпорации, на скафандре Олега Артемьева закреплены маленькая копия Знамени Победы и Георгиевская ленточка.

Накануне отмечалось, что военнослужащие соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Свердловской области, приняли участие в патриотической акции «Почта Победы».

Всего ими было написано более одной тысячи писем фронтовикам и труженикам тыла, проживающим в Свердловской области.