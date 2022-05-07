В стране и мире Количество погибших после взрыва в отеле на Кубе выросло до 18 человек Ян Брацкий По предварительным данным, причиной взрыва в здании отеля могла стать утечка газа. © Фото: @Maa_niii, Twitter Читайте нас на: Кубинские власти сообщили о 18 погибших в результате взрыва в отеле «Саратога», который расположен в центре Гаваны. «По предварительным данным, известно о 18 погибших, в том числе беременная женщина и ребенок», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы кубинского правительства. Сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. По одной из версий, возможной причиной взрыва могла стать утечка газа. Отель готовили к открытию и внутри велись монтажные работы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика