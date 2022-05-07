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Количество погибших после взрыва в отеле на Кубе выросло до 18 человек

Ян Брацкий
02:35 07.05.2022
По предварительным данным, причиной взрыва в здании отеля могла стать утечка газа.
Количество погибших после взрыва в отеле на Кубе выросло до 18 человек
© Фото: @Maa_niii, Twitter
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Кубинские власти сообщили о 18 погибших в результате взрыва в отеле «Саратога», который расположен в центре Гаваны.

«По предварительным данным, известно о 18 погибших, в том числе беременная женщина и ребенок», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы кубинского правительства.

Сейчас на месте трагедии работают сотрудники правоохранительных органов. По одной из версий, возможной причиной взрыва могла стать утечка газа. Отель готовили к открытию и внутри велись монтажные работы.

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