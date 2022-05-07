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Число жертв взрыва в кубинском отеле достигло девяти человек

Ян Брацкий
00:15 07.05.2022
В результате взрыва обрушились перекрытия между этажами, на кадрах с места трагедии видно, что рухнула и значительная часть фасада здания.
Число жертв взрыва в кубинском отеле достигло девяти человек
© Фото: @GuerreroCubano2, Twitter
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Количество погибших в результате мощного взрыва в отеле «Саратога» в центре Гаваны возросло до девяти человек, еще 40 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщил портал Cuba.cu.

Разрушены оказались как минимум два этажа здания, сейчас среди обломков продолжаются поиски людей. Власти острова исключили версию о теракте. В качестве одной из причин трагедии могла стать утечка газа.

Сообщается, что отель готовился к открытию после реставрации. Незадолго до взрыва начались работы по наладке газового оборудования. Расследование продолжается, территория места ЧП оцеплена полицией.

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