Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины

Поставки из США будут включать в себя артиллерийские боеприпасы, радары и другое военное оборудование.

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Президент США Джо Байден объявил о новой поставке военной помощи на Украину. Об этом сообщили на официальном сайте Белого дома.

«Я объявляю об очередном пакете помощи на цели обеспечения безопасности, в рамках которого Украине будут предоставлены артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование», - говорится в заявлении американского лидера.

Как отмечается, американские власти передадут Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование. Также президент Соединенных Штатов напомнил, что средства, которые были выделены Конгрессом США на оказание военной помощи Украине, почти исчерпаны.

Ранее стало известно, что Госдеп выделит Украине $387 млн дополнительной помощи. Сообщается, что гуманитарная помощь будет направлена по линии Агентства США по международному развитию (USAID).