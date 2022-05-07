Материалы следствия: жители Ясиноватой рассказали о крупном обстреле из «Градов» со стороны ВСУ 4 мая

Артиллерийский удар был нанесен медучреждениям, многоквартирным домам и хозяйственным постройкам. Погибли несколько человек.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В среду, 4 мая 2022 года, украинские войска выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня «Град» по городу Ясиноватая в Донецкой народной республике. Под обстрел попали объекты гражданской инфраструктуры.

Артиллерийский удар был нанесен по хозяйственным постройкам, медицинским учреждениям и многоквартирным домам. Очевидцы сообщают о погибших.

«Дом затрясло, звон об железо как ударило, выглянула в окно, успокоилась чуть-чуть, лежит у колодца мужчина убитый, женщину забрали в тяжелом состоянии», - рассказывает один из местных жителей.

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.