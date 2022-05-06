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Обрушенные стены и черный дым: кадры последствия обстрела ВСУ нефтебазы в Макеевке

Анна Касаткина
20:15 06.05.2022
По данным СК, в результате обстрела погибли двое мужчин, еще шесть мирных граждан получили осколочные ранения и госпитализированы.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный комитет России показал кадры последствий обстрела нефтебазы в Макеевке украинскими боевиками. Военнослужащие обстреляли нефтебазу и Гвардейский район Макеевки из реактивной системы залпового огня БМ-30 «Смерч».

На кадрах можно увидеть пожар, который возник на территории нефтебазы из-за обстрела, поврежденные здания и автомобили, а также работу экстренных служб на месте.

По данным СК, в результате обстрела погибли двое мужчин, еще шесть мирных граждан получили осколочные ранения и госпитализированы. Разрушены инфраструктуры ООО «Макеевского кабельного завода» и нефтяной компании «Артемида».  

«Военными следственными органами... в отношении военнослужащих 56-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны)», - говорится в сообщении.

Ранее «Звезда» публиковала кадры горящей нефтебазы, снятые с высоты птичьего полета.

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