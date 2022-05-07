Армия Армия Армия

ВС РФ сбили два самолета, три вертолета и уничтожили украинский катер «Станислав» у острова Змеиный

19:51 07.05.2022
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Вооруженные силы России в районе острова Змеиный сбили в воздухе два украинских самолета и вертолета, два беспилотники, а также уничтожили десантно-штурмовой катер. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2". Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав"», - сказал он.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, уточнил Конашенков.

На брифинге представитель МО РФ также рассказал, что Воздушные силы России уничтожили технику на аэродромах Вооруженных сил Украины в районах Арциза, Одессы и Вознесенска.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:16 Армия
Видео
МО РФ: за период отражения атак в районе Змеиного были сбиты четыре украинских самолета и четыре вертолета
17:32 Армия
Видео
Ударные «Аллигаторы»: кадры работы вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине
15:43 В стране и мире
Видео
Бесконечная колонна: «Бессмертный полк» прошел по улицам Калининграда
15:00 В стране и мире
Видео
Российский экипаж МКС принял участие в акции «Бессмертный полк»
14:23 В стране и мире
Видео
В центре Луганска ко Дню Победы выставили трофейную украинскую технику
Популярное
Видео
Минобороны: ракетами «Оникс» уничтожены шесть вертолетов Ми-8 и Ми-24 ВСУ в Одесской области
Видео
Путин: военнослужащие РФ сражаются за наших людей на Донбассе, за безопасность Родины
Видео
Парад Победы-2022: полная версия
Видео
«Торнадо на Параде»: кадры движения колонны РСЗО в сторону Красной площади
Видео
С-400, «Грады», комплекс «Ярс»: что увидели зрители на Параде Победы в Новосибирске
Видео
ВС РФ уничтожили вооружение и технику из США и западных стран на ж/д станции у населенного пункта Соледар
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.