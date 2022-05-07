ВС РФ сбили два самолета, три вертолета и уничтожили украинский катер «Станислав» у острова Змеиный

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата.

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Вооруженные силы России в районе острова Змеиный сбили в воздухе два украинских самолета и вертолета, два беспилотники, а также уничтожили десантно-штурмовой катер. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В районе острова Змеиный сбиты в воздухе: украинский бомбардировщик Су-24, истребитель Су-27, три вертолета Ми-8 с десантом и два беспилотных летательных аппарата "Байрактар-ТБ2". Также уничтожен украинский десантно-штурмовой катер "Станислав"», - сказал он.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 154 самолета, 115 вертолетов, 764 беспилотных летательных аппарата, уточнил Конашенков.

На брифинге представитель МО РФ также рассказал, что Воздушные силы России уничтожили технику на аэродромах Вооруженных сил Украины в районах Арциза, Одессы и Вознесенска.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.