ВС РФ уничтожили технику на аэродромах ВСУ в районах Арциза, Одессы и Вознесенска
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга заявил, что ВС России уничтожили технику на аэродромах ВСУ в районах Арциза, Одессы и Вознесенска.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск уничтожены авиационная техника ВСУ, в том числе беспилотные летательные аппараты», - отметил Конашенков.
Кроме этого, российская авиация в течение дня поразила 26 военных объектов Украины.
Накануне Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожили крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.
Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила более 600 украинских националистов и 61 единицу вооружения и военной техники за ночь.
Материал подготовила: Виктория Ивашечкина