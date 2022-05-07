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ВС РФ уничтожили технику на аэродромах ВСУ в районах Арциза, Одессы и Вознесенска

19:49 07.05.2022
В течение дня российская авиация поразила 26 военных объектов Украины.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга заявил, что ВС России уничтожили технику на аэродромах ВСУ в районах Арциза, Одессы и Вознесенска.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск уничтожены авиационная техника ВСУ, в том числе беспилотные летательные аппараты», - отметил Конашенков.

Кроме этого, российская авиация в течение дня поразила 26 военных объектов Украины.

Накануне Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожили крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске.

Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила более 600 украинских националистов и 61 единицу вооружения и военной техники за ночь.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина

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