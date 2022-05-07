Армия ВС РФ уничтожили технику на аэродромах ВСУ в районах Арциза, Одессы и Вознесенска В течение дня российская авиация поразила 26 военных объектов Украины. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга заявил, что ВС России уничтожили технику на аэродромах ВСУ в районах Арциза, Одессы и Вознесенска. «Высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования на военных аэродромах в районах населенных пунктов Арциз, Одесса и Вознесенск уничтожены авиационная техника ВСУ, в том числе беспилотные летательные аппараты», - отметил Конашенков. Кроме этого, российская авиация в течение дня поразила 26 военных объектов Украины. Накануне Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России уничтожили крупный склад боеприпасов украинской группировки войск, размещенный на территории завода «Энергомашспецсталь» в Краматорске. Ранее сообщалось, что российская артиллерия уничтожила более 600 украинских националистов и 61 единицу вооружения и военной техники за ночь. Материал подготовила: Виктория Ивашечкина В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика