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«Не хотел участвовать в конфликте»: пленный хорватский наемник рассказал о службе в ВСУ

Виктория Ивашечкина
18:00 07.05.2022
По словам мужчины, с мая 2020 года он воевал на стороне ВСУ, чтобы получить украинское гражданство.
«Не хотел участвовать в конфликте»: пленный хорватский наемник рассказал о службе в ВСУ
© Фото: ВСУ Сухопутні війська ЗС України, facebook*
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Пленный хорватский наемник, который с мая 2020 года воевал на стороне Украине, рассказал RT, что в Киеве ему подавали конфликт в Донбассе как позиционный, «исключительно оборона и наблюдение». 

«Причиной вступления в ВСУ стало то, что мне сказали, что, отслужив три года по контракту, я смогу получить украинское гражданство. В то время велась позиционная война. Нам сказали, что задача - исключительно оборона и наблюдение», - сказал наемник.

Мужчина сказал, что украинское гражданство он хотел получить, так как встретил женщину, в которую влюбился. У нее на Украине осталась «больная мать, и она не хотела уезжать из страны».

«Я просто хочу жить. Я поначалу не хотел участвовать в конфликте. Мне конфликт подавали так, что он позиционный, совершенно не такой», - сказал он.

Ранее издание Politico сообщило о тысячах американских наемников на Украине. По информации издания, в Киеве действует группа Task Force Yankee, которую возглавляет гражданин США Харрисон Йозефовиц, ранее работавший полицейским в Чикаго. Он утверждает, что только в его отряде находятся более 190 добровольцев.

* Meta Platfoms, Facebook, Instagram - организации, признанные экстремистскими на территории РФ. 

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