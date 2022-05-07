Луганск переименуют в Ворошиловград

Луганск вернет советское название на один день - в честь праздника Победы 9 Мая.

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Столица Луганской народной республики (ЛНР) Луганск на один день переименуют в Ворошиловград. Это произойдет в День Победы в дань памяти о героическом прошлом.

Указ «Об использовании наименования «город Ворошиловград»» в 2020 году. Как отмечал Пасечник с этим историческим названием связано героическое прошлое Луганска, а памятные даты Великой отечественной войны будут символически напоминать об этом.

Город переименовывают три раза в году - 9 мая, а также 22 июня в День памяти и скорби и 14 февраля - День освобождения Луганска от фашистских захватчиков.

Ранее российские военнослужащие помогли привести в порядок мемориал бойцам Великой Отечественной войны в Луганской области.