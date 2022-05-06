Зов памяти: бойцы ВС РФ помогли восстановить мемориал павшим в годы войны в Луганской области

Сегодня порядок и спокойствие в этом населенном пункте обеспечивают российские военнослужащие, готовые прийти на помощь местным жителям в любую минуту.

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Российские военнослужащие приняли участие в восстановлении мемориала бойцам Великой Отечественной войны и раздали гуманитарную помощь жителям небольшой деревни в Луганской области.

На могилах местного кладбища, на каждом камне - целые семьи: деды, отцы, сыновья - по пять-семь одинаковых имен, только Отчества разные. После 2014-го года местные жители приходили сюда с опаской, приносили цветы и спешили уйти. Теперь в этом селе - все приходит в норму. Наши военнослужащие не только приносят мир на эту землю, а еще и просто помогают, чем могут. Гуманитарный груз, любой набор продуктов для этих людей - уже огромная помощь.

Бойцы просто выходят из автомобилей и раздают продукты. Одной из местных жительниц уже глубоко за 80 лет. Кроме бойцов с очень далекого отсюда Урала здесь, на Луганской земле - никто ей не поможет.

Все что происходит на линии наступления - это, прежде всего, забота. И о памятниках тем, кто отстаивал эту землю в далеком 43-м году, и о тех, кто помнит то время, и о тех, кто совсем недавно родился.