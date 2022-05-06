Армия Армия Армия

Зов памяти: бойцы ВС РФ помогли восстановить мемориал павшим в годы войны в Луганской области

Константин Исаев
05:00 06.05.2022
Сегодня порядок и спокойствие в этом населенном пункте обеспечивают российские военнослужащие, готовые прийти на помощь местным жителям в любую минуту.
Зов памяти: бойцы ВС РФ помогли восстановить мемориал павшим в годы войны в Луганской области
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Российские военнослужащие приняли участие в восстановлении мемориала бойцам Великой Отечественной войны и раздали гуманитарную помощь жителям небольшой деревни в Луганской области.

На могилах местного кладбища, на каждом камне - целые семьи: деды, отцы, сыновья - по пять-семь одинаковых имен, только Отчества разные. После 2014-го года местные жители приходили сюда с опаской, приносили цветы и спешили уйти. Теперь в этом селе - все приходит в норму. Наши военнослужащие не только приносят мир на эту землю, а еще и просто помогают, чем могут. Гуманитарный груз, любой набор продуктов для этих людей - уже огромная помощь.

Бойцы просто выходят из автомобилей и раздают продукты. Одной из местных жительниц уже глубоко за 80 лет. Кроме бойцов с очень  далекого отсюда Урала здесь, на Луганской земле - никто ей не поможет.

Все что происходит на линии наступления - это, прежде всего, забота. И о памятниках тем, кто отстаивал эту землю в далеком 43-м году, и о тех, кто помнит то время, и о тех, кто совсем недавно родился.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:40 Армия
Видео
В Ростове-на-Дону состоялась ночная репетиция парада Победы
00:09 В стране и мире
Постпред КНР в ООН заявил, что расширение НАТО не обезопасило Европу
22:56 В стране и мире
В МИД РФ анонсировали ответ на действия США против российских делегаций в ООН
22:50 В стране и мире
Видео
«Стране не хватает побед»: почему в Испании арестовали украинского блогера Шария
20:08 Армия
Видео
Российские средства ПВО сбили беспилотник «Байрактар ТБ-2» в районе острова Змеиный
Популярное
Чубайса с супругой заметили в аэропорту Израиля
«И, правда, комедия»: Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании
Видео
Сложивший оружие боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Видео
Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.