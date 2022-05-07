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«Два месяца не спали»: эвакуированная с «Азовстали» рассказала о жизни в бункере

16:27 07.05.2022
По словам женщины, о том, что ранее российская сторона несколько раз открывала гумкоридоры, никто из находящихся в бункере не знал.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Эвакуированная с мариупольского комбината «Азовсталь» Львова Антропова рассказала об условиях жизни в бункере и о том, с чем всем находящимся в нем приходилось сталкиваться каждый день. Как рассказывает женщина, в течение двух месяцев они находились в одном месте, людям не разрешалось никуда выходить. Ежедневно велись обстрелы, звуки бомб не давали возможности на отдых ни взрослым, ни детям.

«Мы так и жили: вода, постоянно стекающая по стенам, вокруг маленькие дети. К нам только сегодня утром пришли и сказали, что будет тишина и зеленый коридор. Вчера-позавчера шли обстрелы. Мы хотели быстрее выйти из бункера. Сначала о зеленых коридорах нам никто не рассказывал. Потом к нам пришли, и мы бегом оттуда», - рассказывает женщина.

По словам эвакуированной с «Азовстали» женщины, в течение двух месяцев она и многие другие мариупольцы находились в бункере и не имели возможности спать даже по ночам. По словам Львовы Антроповой, рядом с ней находилось несколько семей с маленькими детьми. У самой женщины в бункере никого из родственников не было.

«Мы очень хотели оттуда уйти. Мы дождались и рады, что этот ад кончился», - подчеркнула она.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры выхода мирных жителей с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В пятницу, 6 мая, было эвакуировано 50 человек, в том числе 11 детей. Уточнялось, что Уточняется, что гуманитарная операция на комбинате продолжится в субботу, 7 мая.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Владислав Кустов

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