Володин заявил, что власти США должны пополнить список военных преступников

По словам спикера ГД, сегодня Вашингтон, по сути, участвует в боевых действиях против РФ.

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Власти США должны пополнить список военных преступников и понести ответственность за преступления, которые совершаются киевским режимом на Украине. Об этом написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«За преступления, совершаемые на Украине киевским нацистским режимом, должно понести ответственность руководство США, пополнив список военных преступников», - подчеркнул он.

Кроме этого, Володин отметил, что после госпереворота на Украине работают иностранные советники и инструкторы. По словам спикера ГД, сегодня Вашингтон, по сути, координирует и разрабатывает военные операции и участвует в боевых действиях против РФ.

Ранее СМИ сообщили о том, что Вашингтон предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских военных. Издание New York Times утверждает, что Пентагон тайно передает ВСУ информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени». Она включает детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации на Украине.