Американское издание утверждает, что Пентагон тайно передает ВСУ информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени».

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Вашингтон предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских военных. Об этом сообщает Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц.

Американское издание утверждает, что Пентагон тайно передает ВСУ информацию о событиях на поле боя «в режиме реального времени». Она включает детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации на Украине.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что НАТО продолжает накачивать Киев оружием. По его словам, любой транспорт Североатлантического альянса, оказавшийся на Украине с вооружением или материальными средствами для украинских военных, рассматривается, как законная цель для поражения.