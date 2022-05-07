Раскрыты подробности попытки теракта против российских журналистов в Берлине

Полиция признала, что устройство, найденное в доме, где проживают россияне, не является муляжом.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Обнаруженное в доме в Берлине, где проживают российские журналисты и их семьи, взрывное устройство не было муляжом, саперы провели его частичную деактивацию на месте. Об этом «Звезде» рассказал руководитель представительства Медиагруппы «Россия сегодня» в Берлине Сергей Феоктистов.

Он рассказал, что в окно его квартиры 6 мая залетела бутылка. После визита полиции домочадцы начали собирать осколки, и благодаря этому увидели за вентиляционной решеткой канистру с некими устройствами, примотанными к ней.

«Нам это не понравилось, мы вызвали полицию второй раз, приехала еще раз полиция. Они это осмотрели, им это не понравилось и были вызваны саперы. Саперам это еще больше не понравилось. В итоге улица была перекрыта», - пояснил Феоктистов.

Саперы изучили устройство и пришли к выводу, что оно не является муляжом.

«В итоге решили уничтожить часть этого устройства на месте, раздался хлопок. После чего они нам заявили, что это была не игрушка, не муляж, а реальное какое-то устройство... Они сказали, что, скорее всего, это была какая-то горючая жидкость, похожая на коктейль Молотова с взрывателем. Взрыватель неизвестного действия, поскольку он был уничтожен во время деактивации», - отметил собеседник.

Феоктистов добавил, что будет проводится следствие, произошедшее трактуют как попытку теракта. Полиция также усилила патрулирование улицы, на которой живут российские журналисты, но предоставить им охрану им не может, так как это не предусмотрено правилами. По словам Феоктистова, журналисты предпримут собственные меры для обеспечения безопасности.

Ранее о «вероятной попытке» террористического акта сообщило российское посольство в Берлине. Дипмиссия направила в МИД ФРГ ноту с требованием установить виновных.