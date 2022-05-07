Под звуки торжественного марша: военные полицейские ЦВО поздравили ветерана ВОВ в Екатеринбурге с Днем Победы
Военные полицейские Центрального военного округа (ЦВО) провели чествование ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Гадыя Гайнутдиновича Зайнагутдинова с наступающим Днем Победы. Фронтовик проживает в столице Среднего Урала - Екатеринбурге.
Для ветерана войны около дома был организован концерт, в ходе которого вокальная группа ансамбля песни и пляски ЦВО исполнила военное попурри, а затем военнослужащие парадного расчета военной полиции прошли торжественным маршем.
Несколькими днями ранее военнослужащие Центрального военного округа поздравили с наступающим Днем Победы 99-летнего участника Великой Отечественной войны, разведчика Николая Александровича Цуканова в Самаре.
У дома фронтовика в Куйбышевском районе оркестр исполнил для ветерана попурри из маршей военных лет. Николай Александрович подпевал знакомым ему произведениям.
Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов