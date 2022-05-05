Военнослужащие ЦВО поздравили 99-летнего ветерана ВОВ в Самаре с наступающим Днем Победы

У дома фронтовика в Куйбышевском районе оркестр исполнил попурри из маршей военных лет.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с наступающим Днем Победы 99-летнего участника Великой Отечественной войны (ВОВ), разведчика Николая Александровича Цуканова в Самаре.

У дома фронтовика в Куйбышевском районе оркестр исполнил для ветерана попурри из маршей военных лет. Николай Александрович подпевал знакомым ему произведениям.

Николай Александрович Цуканов родился в 1923 году, попал на фронт в 19 лет, в качестве разведчика. Побывал в плену, после побега партизанил в чехословацком отряде, там же (в Чехословакии) встретил Победу. Когда война закончилась, восстанавливал разрушенный Сталинград.

Ранее сообщалось, что военнослужащие, кадеты и юнармейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Костькина в Мордовии. В честь наступающего Дня Победы они провели торжественный парад возле его дома. Под звуки оркестра колонна прошла маршем по улице, а музыканты исполнили песни военных лет.

Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов