Военнослужащие ЦВО поздравили 99-летнего ветерана ВОВ в Самаре с наступающим Днем Победы
Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) поздравили с наступающим Днем Победы 99-летнего участника Великой Отечественной войны (ВОВ), разведчика Николая Александровича Цуканова в Самаре.
У дома фронтовика в Куйбышевском районе оркестр исполнил для ветерана попурри из маршей военных лет. Николай Александрович подпевал знакомым ему произведениям.
Николай Александрович Цуканов родился в 1923 году, попал на фронт в 19 лет, в качестве разведчика. Побывал в плену, после побега партизанил в чехословацком отряде, там же (в Чехословакии) встретил Победу. Когда война закончилась, восстанавливал разрушенный Сталинград.
Ранее сообщалось, что военнослужащие, кадеты и юнармейцы поздравили ветерана Великой Отечественной войны Владимира Костькина в Мордовии. В честь наступающего Дня Победы они провели торжественный парад возле его дома. Под звуки оркестра колонна прошла маршем по улице, а музыканты исполнили песни военных лет.
Материал подготовили: Виктория Ивашечкина, Николай Баранов