Госдеп выделит Украине $387 млн дополнительной помощи

Сообщается, что гуманитарная помощь будет направлена по линии Агентства США по международному развитию (USAID).

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США поставят на Украину дополнительную гуманитарную помощь на сумму почти 387 миллионов долларов. Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

«Сегодня США объявляют о выделении Украине дополнительной гуманитарной помощи на сумму 387 миллионов долларов», - цитируют Прайса РИА Новости.

Он также сказал, что данная гуманитарная помощь будет направлена по линии Агентства США по международному развитию (USAID). Агентство, в свою очередь, опубликовало пост в своем в Twitter-аккаунте, в котором указало, что основанием для выделения поддержки стала «неспровоцированная агрессия, которая спровоцировала ошеломляющее перемещение (гражданских лиц) и рост гуманитарных нужд».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что НАТО продолжает накачивать Украину оружием. По его словам, любой транспорт Североатлантического альянса, оказавшийся на Украине с вооружением или материальными средствами для украинских военных, рассматривается, как законная цель для поражения.