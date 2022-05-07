«После победы вернемся»: ветеран-связист ВОВ рассказал, какие письма писал с фронта

Отец Ивана Савенкова также был на фронте, однако в 1941 он попал в плен. От него долгое время не было известий, поэтому сын считал его погибшим.

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В 1943 году Ивана Сидоровича Савенкова призвали на службу, связным зачислили в зенитно-артиллерийский полк. Его история - в нашем специальном проекте «Лица Победы», который рассказывает о судьбах ветеранов Великой Отечественной войны.

На четвертом году войны Савенкова призвали в армию. Его зачислили в зенитно-артиллерийский полк, где обучили на связиста. Здесь он должен был прокладывать и проверять линию связи взаимодействующего дивизиона, нет ли обрывов. При необходимости линию нужно было восстанавливать.

«Взяли в лучший дивизион и обучили связным работам, поскольку я имел 8 классов по сравнению с ребятишками, которые тоже были призваны вместе со мной», - объяснил ветеран.

Впоследствии Савенков принимал участие в освобождении румынских, венгерских городов – это нефтяные точки, которые надо было спасать от бомбежек авиации противника.

«В один из дней, это уже в Будапеште, в марте месяце, когда восстанавливал связь, почему-то низко летел самолет и сбросил бомбы. Девушка на посту стояла, была поранена в ногу. А поскольку я проводил проводку связи, досталось и мне немножко, в руку был поранен осколком», - рассказал он.

Отец Савенкова также был на фронте, однако в 1941 он попал в плен. От него долгое время не было известий, поэтому сын считал его погибшим.

«Оказалось, что он жив...Письма приходили, но приходили очень долго, потому что фронт двигался и полевая почта за фронтом шла. Получал иногда по 10-15 писем сразу. Писал то же самое, юный возраст был: “Мы победим, мы после победы вернемся, заживем хорошей жизнью” и все такое. Так и вышло», - поделился воспоминаниями он.

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