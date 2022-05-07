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«Я очень горд»: участник спецоперации поделился впечатлениями от репетиции Парада в Москве

Игнат Далакян
11:54 07.05.2022
Участник спецоперации на Украине посетил генеральную репетицию Парада Победы в Москве и поздравил ветеранов и своих сослуживцев.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Участник специальной военной операции России по защите республик Донбасса посетил генеральную репетицию Парада на Красной площади и поздравил ветеранов и своих сослуживцев.

Российский военнослужащий пожелал ветераном ВОВ крепкого здоровья, благополучия и счастья, а товарищам, участникам спецоперации - удачи и быть мужественным и стойкими.

«Победа будет за нами, все задачи будут выполнены», - подытожил участник спецоперации.

Ранее в Москве состоялась генеральная репетиция Парада Победы. По брусчатке Красной площади прошли 11 тысяч военнослужащих, курсантов и представителей воинских частей, а в небе пролетели 77 самолетов и вертолетов.

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