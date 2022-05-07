В стране и мире «Я очень горд»: участник спецоперации поделился впечатлениями от репетиции Парада в Москве Игнат Далакян Участник спецоперации на Украине посетил генеральную репетицию Парада Победы в Москве и поздравил ветеранов и своих сослуживцев. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Участник специальной военной операции России по защите республик Донбасса посетил генеральную репетицию Парада на Красной площади и поздравил ветеранов и своих сослуживцев. Российский военнослужащий пожелал ветераном ВОВ крепкого здоровья, благополучия и счастья, а товарищам, участникам спецоперации - удачи и быть мужественным и стойкими. «Победа будет за нами, все задачи будут выполнены», - подытожил участник спецоперации. Ранее в Москве состоялась генеральная репетиция Парада Победы. По брусчатке Красной площади прошли 11 тысяч военнослужащих, курсантов и представителей воинских частей, а в небе пролетели 77 самолетов и вертолетов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика