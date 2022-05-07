Армия Тысячи военнослужащих, новинки техники и авиация: как прошла генеральная репетиция Парада на Красной площади В составе мехколонны была задействована 131 единица современной военной техники, а также историческая техника, представленная легендарным танком Победы – Т-34, который открывал прохождение механизированной колонны. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В репетиции военного парада приняли участие 11 тысяч военнослужащих, пешая колонна была сформирована из 33 парадных расчетов. В составе мехколонны была задействована 131 единица современной военной техники, а также историческая техника – представленная легендарным танком Победы Т-34, который открывал прохождение колонны. В пролете парадного строя авиации над Красной площадью приняло участие 77 самолетов и вертолетов. Последние подготовки к парадам Победы сейчас идут по всей стране. Так, в Мурманске по центральным улицам прошли колонны военнослужащих, курсантов и боевой техники. В одном строю вся мощь российской армии и флота. - ЗРК С-400 «Триумф», бронетранспортеры, береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика