Армия Высокоточные ракеты ВКС России поразили украинский склад боеприпасов в районе Бахмута в ДНР Кроме того, российскими высокоточными ракетами воздушного базирования удалось поразить пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Высокоточные ракеты ВКС России в ходе специальной военной операции поразили украинский склад боеприпасов в районе Бахмута в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. «Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики», - сказал он. Кроме того, российскими высокоточными ракетами воздушного базирования удалось поразить пять районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. По данным МО РФ, в общей сложности с начала проведения российской военной спецоперации на Украине были уничтожены 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотника, 295 ЗРК, 2 895 танков и других боевых бронемашин, 333 установки РСЗО, 1 364 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2 716 единиц военной автоспецтехники. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика