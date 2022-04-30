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«Бесспорная мощь»: кадры ударов по позициям ВСУ ракетами комплекса «Искандер»

11:37 30.04.2022
В рамках спецоперации расчет комплекса «Искандер» успешно поразил пункты управления воинских формирований ВСУ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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В ходе специальной военной операции Вооруженные Силы Российской Федерации наносят удары высокоточным ракетным вооружением по объектам военной инфраструктуры вооруженных сил Украины. На одном из участков действий подразделений разведка обнаружила и установила местонахождение пунктов управления воинских формирований ВСУ. После того как сведения были подтверждены техническими средствами разведки, по пунктам управления был нанесен ракетный удар оперативно-тактическим ракетным комплексом (ОТРК) «Искандер».

Расчет комплекса ОТРК «Искандер», получив задачу на уничтожение цели, выдвинулся на пусковую позицию. Военнослужащие расчета вычислили положение цели, произвели пуски ракет, а затем и смену огневых позиций для выполнения очередных огневых задач.

«Мощь этого оружия бесспорна из-за его скорости, дальности и точности попадания, что не раз показало его применение в ходе специальной военной операции»,- отметил командир стартовой батареи ОТРК «Искандер».

Ранее боевые расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Западного военного округа нанесли массированный удар баллистическими ракетами по военным объектам националистических батальонов ВСУ на территории Украины.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

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