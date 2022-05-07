«Стреляли единицы»: боец ВСУ рассказал о состоянии поставляемого Западом вооружения

По словам военнопленного, поставляемое Западом вооружение Украине находится в плачевном состоянии.

© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК "Звезда"

Поставляемое Западом на Украину оружие находится в плачевном состоянии, с вышедшими из строя аккумуляторами и другими важными частями. Об этом рассказал один из сложивших оружие бойцов Вооруженных сил Украины.

«В основном все("джавелины") устаревшие, аккумуляторы вышли все со строя, а стреляли вообще единицы», - сказал военнослужащий ВСУ.

По словам добровольно сложившего оружия военнослужащего, украинских военных практически не обучают работе с иностранным вооружением, дают лишь «в руках подержать».

Ранее военнослужащий теробороны ВСУ Андрей Саронюк рассказал, как на Украине «мотивируют» идти воевать. По его словам, в армию заставляли идти под угрозой увольнения с работы.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов