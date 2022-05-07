«Я со всей нашей страной пойду»: участники «Бессмертного полка» поделились ожиданиями от шествия

© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА"

В Берлине полиция дала разрешение на проведение акции «Бессмертный полк», но при этом введены запреты на демонстрацию какой-либо символики, включая георгиевскую ленточку и знаки «Z» и «V». Также запрещено надевать форму и использовать в качестве музыкального сопровождения военные марши. В свою очередь, в России никаких ограничений нет. По всей стране полным ходом идет подготовка к торжественному шествию.

Портрет с креплением наподобие штандарта сейчас есть едва ли не в каждой российской семье. И каждый год в День Победы его достают, чтобы фото героических родственников оказалось в строю «Бессмертного полка».

«Вот эта фотография сделанная к «Бессмертному полку» три года назад, она всегда со мной, и снова девятого мая я со всей нашей страной пойду на это великое шествие и надеюсь, вся наша страна выйдет, потому что в каждой семье есть человек, который либо отдал свою жизнь, либо потерял очень многое», - сказал народный артист России Владимир Машков.

Идея выражения безграничной гордости и скорби долго искала свою лаконичную, «народную» форму. Шествия с фотографиями фронтовиков существовали и раньше. В шестидесятых годах прошлого века ветераны и их родственники встречались у Большого театра, чтобы увидеть знакомые лица, найти сослуживцев и информацию о своих героях. Однако именно формат «Бессмертного полка» объединил тысячи, а позже и миллионы людей.

«Я считаю, что это беспрецедентное событие в истории нашей страны, когда народ не понукаемый никем, не по разнарядке, не по какому-то велению чьему-то, а сам обратился к истории войны, вспомнил о своих павших героях и объединился для того, чтобы увековечить их память в форме шествия», - поделился мнением участник акции «Бессмертный полк» Сергей Жабров.

Несмотря на отмену массовых мероприятий в стране во время пандемии, потомки героев нашли способ поставить ветеранов в строй. Благодаря флешмобам в соцсетях и онлайн-трансляциям, у всех желающих появилась возможность показывать и видеть лица тех, кто ковал победу как на передовой, так и в тылу. Однако постоянные участники признались, что с шествием в реальном времени ничто не сравнится.

«Очень трудно передать словами, в процессе шествия в колоннах люди скандируют «Ура!», и эта волна идет по всей Тверской улице, это очень приятное и эмоциональное состояние», - рассказал Сергей Любченко, участник акции «Бессмертный полк».

«Музыка всегда пробирает до мозга костей, а девятого мая особенно, она, можно сказать, отовсюду звучит, и я даже не могу передать, это надо только прочувствовать, насколько тебе плохо и радостно одновременно», - призналась трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина.

Каждый год ряды «Бессмертного полка» пополняются все новыми участниками. В этом году с портретом впервые выйдет и актер Павел Прилучный.

«Мы очень много за это страдали, и я считаю, что наши дети должны это знать. Они должны знать, через что прошли, они должны знать, почему идет этот «Бессмертный полк». Они должны понимать, что такое война, что это страшно. Что мы ее выиграли, вот они должны это знать, я считаю», - отметил актер Павел Прилучный.

Миллионы россиян девятого мая встают в строй не только на Родине, но и за рубежом. Готовились и в этом, но некоторые страны акцию запретили. Впрочем, есть на Западе и те, кто готов в этот день шагать с «Бессмертным полком» плечом к плечу. Так шестой год подряд с портретом любимой бабушки пойдет известный французский шансонье Гийом Рат. Во времена Холодной войны она была шпионкой и много рассказывала о вкладе советских солдат, даже учила русским стихам и песням.

«Я возьму ее портрет с собой и я буду с ее портретом принимать участие и петь «В небесах мы летали одни, мы теряли друзей боевых, ну а тем кому выпало жить, надо помнить о них и дружить!», - сказал французский певец Гийом Рат.

Американский режиссер-документалист Реджис Тремблей пишет интервью с российскими ветеранами и в этом году вновь пойдет с портретом отца, который трудился механиком на заводе, участвующем в программе ленд-лиза.

«Советский союз потерял более двадцати восьми миллионов человек в Великой Отечественной войне, в Америке это было примерно четыреста тысяч человек. Но, к сожалению, Америка не показывает истинную сторону победы, и я хотел бы как американский гражданин попросить прощения у всех советских людей за ту неправду, которая исходит иногда от американских СМИ», - рассказал американский режиссер Реджис Тремблей.

Сообщается, что в этом году на портретах укажут важную ремарку «Мой дед воевал за мир без нацизма».

«Дед воевал с нацизмом, воевал с вселенским злом, которое, к сожалению…. Наверное, чтобы показать нам то, что добро победит. Зло периодически поднимает свои головы, щупальца. Но победить зло мы можем только вместе», - добавил Владимир Машков.

В этом году «Бессмертный полк» впервые после пандемии пройдет в оффлайн-формате. Шествие вновь объединит миллионы россиян от Калининграда до Владивостока, а также людей за пределами страны.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что День Победы имеет для россиян символичное и сакральное значение, ничто не может омрачить этот праздник. Он добавил, что 9 Мая президент РФ Владимир Путин примет участие в военном параде и возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата.