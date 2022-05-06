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Чистые постели и трехразовое питание: сложивший оружие боец ВСУ поблагодарил российских военных за достойное отношение

09:53 06.05.2022
Вячеслав Бербат, оставленный своим командованием в истощенном состоянии, на протяжении нескольких дней был без воды.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Боец ВСУ Вячеслав Бербат, оставленный своим командованием в истощенном состоянии, поблагодарил российских военнослужащих за достойное отношение и помощь. Сложивший оружие украинский военный перед встречей с ВС РФ на протяжении нескольких дней был без воды.

«Страх перед пленом был. Говорили, что мучают и издеваются. Но в лагере я такого не заметил. Наоборот, был удивлен от военнослужащих. Мы до этого трое суток воду не пили, а они нас напоили», - сказал он.

Вячеслав отметил, что и подумать не мог о трехразовом питании, а также о чистых и мягких постелях.

Ранее другой боец украинской армии, брошенный своими сослуживцами в лесах, поблагодарил российских военных за спасение. Он рассказал, что был приятно удивлен хорошим отношением со стороны военных РФ.

Материал подготовили: Андрей Неделя, Николай Баранов

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