Чистые постели и трехразовое питание: сложивший оружие боец ВСУ поблагодарил российских военных за достойное отношение

Вячеслав Бербат, оставленный своим командованием в истощенном состоянии, на протяжении нескольких дней был без воды.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Боец ВСУ Вячеслав Бербат, оставленный своим командованием в истощенном состоянии, поблагодарил российских военнослужащих за достойное отношение и помощь. Сложивший оружие украинский военный перед встречей с ВС РФ на протяжении нескольких дней был без воды.

«Страх перед пленом был. Говорили, что мучают и издеваются. Но в лагере я такого не заметил. Наоборот, был удивлен от военнослужащих. Мы до этого трое суток воду не пили, а они нас напоили», - сказал он.

Вячеслав отметил, что и подумать не мог о трехразовом питании, а также о чистых и мягких постелях.

Ранее другой боец украинской армии, брошенный своими сослуживцами в лесах, поблагодарил российских военных за спасение. Он рассказал, что был приятно удивлен хорошим отношением со стороны военных РФ.

Материал подготовили: Андрей Неделя, Николай Баранов