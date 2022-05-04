Дали чай и чистую одежду: сложивший оружие боец ВСУ поблагодарил российских военных за спасение

Мужчина рассказал, что был приятно удивлен хорошим отношением со стороны военных РФ.

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Боец украинской армии, брошенный своими сослуживцами в лесах, поблагодарил российских военных за спасение. Он рассказал, что был приятно удивлен хорошему отношению со стороны военных РФ.

«Ваши ребята меня вытащили. Дали мне курточку, дали воды попить, затем дали чай, футболку, трусы, чтобы все сухое было», - сказал он.

Сложивший оружие украинский военный отметил, что российские солдаты, учитывая его возраст, обращаются к нему по имени-отчеству. Каждый из них ведет себя достойно. Кроме того, мужчина призвал боевиков ВСУ сложить оружие.

Ранее сложивший оружие боец ВСУ Геннадий Уйманов признался, что так страшно, как в последние 2,5 месяца, ему не было никогда. Конкретных задач руководство не ставило, навыкам ведения боя и обращению с оружием.