Трамп заявил, что США проходят через самый опасный период в своей истории

Экс-президент Штатов считает, что сейчас весь мир в опасном положении из-за современного оружия, оно находится на таком уровне, «которого раньше не видели».

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На сегодняшний день руководство Соединенных Штатов не уважают и не боятся в мире, таким образом, страна в данный момент находится в самом опасном периоде в своей истории. Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Самый опасный период в истории нашей страны. Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности», - сказал Трамп в ходе выступления на ежегодном мероприятии Heritage Foundation во Флориде.

Также политик считает, что сейчас весь мир в опасном положении из-за современного оружия - оно, по словам Трампа, находится на таком уровне, «которого раньше не видели».

Ранее экс-президент США заявил, что экономика страны пребывает в крайне плачевном состоянии и что Америка находится на грани падения в стагфляцию - одновременную рецессию и инфляцию.