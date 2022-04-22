В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп заявил, что США проходят через самый опасный период в своей истории

Анна Назайкина
07:35 22.04.2022
Экс-президент Штатов считает, что сейчас весь мир в опасном положении из-за современного оружия, оно находится на таком уровне, «которого раньше не видели».
Трамп заявил, что США проходят через самый опасный период в своей истории
© Фото: Дмитрий Астахов, РИА Новости
Читайте нас на:

На сегодняшний день руководство Соединенных Штатов не уважают и не боятся в мире, таким образом, страна в данный момент находится в самом опасном периоде в своей истории. Такое заявление сделал бывший американский лидер Дональд Трамп.

«Самый опасный период в истории нашей страны. Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности», - сказал Трамп в ходе выступления на ежегодном мероприятии Heritage Foundation во Флориде.

Также политик считает, что сейчас весь мир в опасном положении из-за современного оружия - оно, по словам Трампа, находится на таком уровне, «которого раньше не видели».

Ранее экс-президент США заявил, что экономика страны пребывает в крайне плачевном состоянии и что Америка находится на грани падения в стагфляцию - одновременную рецессию и инфляцию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:59 Армия
Видео
«Письмо солдату»: какие послания школьники Белгородской области отправляют участникам спецоперации
06:29 В стране и мире
Видео
Центры МЧС России выдали единовременные выплаты более 6 тысячам жителей Украины
06:04 В стране и мире
СМИ: Германия заплатит РФ рекордную сумму за энергоресурсы в 2022 году
05:55 В стране и мире
В преддверии светлого праздника: российские военные доставили «пасхальную» гумпомощь в ЛНР
05:30 В стране и мире
Видео
Самая высокая точка города: на телевышку Мариуполя водрузили флаг ДНР
Популярное
В Кремле отреагировали на угрозы главы СНБО Украины ударить по Крымскому мосту
Видео
«Леденящее кровь предупреждение»: как западная пресса отреагировала на успешный пуск «Сармата»
Видео
Опубликованы кадры пуска межконтинентальной ракеты «Сармат» с космодрома Плесецк
Видео
В Минобороны России заявили об освобождении города Кременная в ЛНР
Видео
Путин подтвердил, что сложившим оружие боевикам в Мариуполе гарантирована жизнь
Видео
Клиенты «Тинькофф» режут карты банка после оскорблений Олега Тинькова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.