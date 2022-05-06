С портретами героев спецоперации: кадры ночной репетиции парада Победы в Екатеринбурге

На корпуса современной военной техники механизированной колонны, задействованной в параде, нанесены символы Z, V и О.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

По всей стране от Владивостока до Калининграда в эти дни проходят масштабные репетиции Парадов Победы. Последние приготовления к празднику состоялись этой ночью в Екатеринбурге. Корреспондент «Звезды» побывал на ночной репетиции в уральской столице.

Среди новинок - командирская версия основного боевого танка Т-90. Еще одной деталью шествия в Екатеринбурге стала кавалерия - в этом году число наездников увеличили вдвое. Они провезут знамена сформированных в годы войны на Урале воинских подразделений.

Также на корпуса современной военной техники механизированной колонны, задействованной в параде, нанесены символы Z, V и О.



На раритетной технике, которая прошла во главе механизированной колонны, были размещены портреты героев Великой Отечественной войны. А на броне современных машин - портреты героев специальной военной операции на Украине.

Ранее российское военное ведомство в преддверии Дня Победы на сайте МО дополнило специальный мультимедийный раздел, посвященный военным парадам, которые состоятся в понедельник, 9 мая, в 28 городах страны.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.