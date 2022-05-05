Армия Минобороны опубликовало полную информацию о военных парадах в городах России на 9 мая Ян Брацкий В этом году в военных парадах будет задействовано почти 65 тысяч человек, около 2,4 тысяч образцов вооружения и военной техники, более 460 воздушных судов. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В преддверии 77-й годовщины Великой Победы на сайте министерства обороны Российской Федерации дополнен специальный мультимедийный раздел, посвященный военным парадам, которые пройдут 9 мая в 28 городах России. © Минобороны России В День Победы военные парады будут проведены в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Мурманске, Южно-Сахалинске, Североморске, Новороссийске и Уссурийске. В этом году в военных парадах будет задействовано почти 65 тысяч человек, около 2,4 тысяч образцов вооружения и военной техники, более 460 воздушных судов. © Минобороны России Кроме того, в одной из рубрик обновленного мультимедийного раздела также представлена интерактивная карта проведения артиллерийских салютов в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, которые прогремят 9 мая по всей России. В столице для проведения салютов и фейерверков будет задействовано более 70 самоходных пусковых установок, а также свыше 11 тысяч фейерверочных изделий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика