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Решительный «Ответ»: кадры пуска ракеты новейшего противолодочного комплекса с корвета «Гремящий»

Вадим Синицын
06:00 06.05.2022
Боевая часть ракеты успешно поразила учебную цель, которая имитировала подлодку.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота произвел пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса «Ответ». Пуск был произведен по учебной подводной цели в Японском море.

Для проведения стрельб был закрыт район акватории. Закрытие обеспечили 15 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

Боевая часть ракеты успешно поразила учебную цель, которая имитировала подлодку. Это корабельный комплекс предназначен для борьбы с субмаринами противника. Для запуска противолодочных ракет применяются универсальные пусковые установки – они также позволяют использовать крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Ранее сообщалось, что две новейшие дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) «Петропавловск-Камчатский» и «Волхов» из акватории Японского моря произвели пуски крылатых ракет комплекса «Калибр» из подводного положения по морской цели.

Материал подготовили Вадим Синицын и Николай Баранов. 

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