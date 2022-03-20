В ходе спецоперации на Украине была захвачена крупная партия иностранных противотанковых гранатометов, которые Запад поставлял украинским силам. Среди них американские «Джавелины» и немецкие «Панцерфаусты», предками которых пользовались немецкие войска во времена Великой Отечественной войны.

На позициях, брошенных украинскими националистами обнаруживаются и документы, которые свидетельствуют - накачка Украины началась много лет назад. Имеются данные о ежегодных поставках с 2005 года.

Ранее подразделения Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик получили трофейное вооружение ВСУ. Военнослужащие уже проходят обучение на ракетных комплексах «Джавелин» и NLAW. Переданная техника и вооружение будут применяться для освобождения и защиты республик Донбасса.