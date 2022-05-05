Материалы следствия: как националисты удерживали заложников на территории «Азовстали»

Националисты, прячущиеся в подземельях металлургического комбината «Азовсталь», продолжают удерживать мирных жителей и использовать их в качестве живого щита.

© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во время боев за Мариуполь националисты обстреливали машины скорой помощи, в которых находились раненые.

«Для них мы мишень, им по нам просто работать, то есть бьют целенаправленно», - сказал военнослужащий ВС РФ.

Телеканал «Звезда» продолжает собирать и фиксировать доказательства преступлений националистов в рамках нашего проекта «Материалы следствия».

После нападения на экипажи скорой помощи националисты брали в заложники медиков и пострадавших и удерживали их на территории предприятия.

«Нас держали в бункере и просто не выпускали с завода, мы по радио слышали про коридор, а как нам туда попасть? Нас военные не выпускали», - сказала одна из очевидцев событий.

Также известно о попытках мирных жителей покинуть территорию предприятия. Однако им не удавалось это сделать.

«Мы пытались сколько раз выехать, даже автобусами, но они нас назад возвращали», - заявила женщина, которой удалось покинуть территорию «Азовстали».

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.