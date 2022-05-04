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#Материалы следствия: к чему привел обстрел украинскими боевиками школы в Донецке в 2014 году

19:40 04.05.2022
В результате трагедии погиб учитель биологии, охранник и отец одной из школьниц.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Восемь лет назад в день начала учебного года украинские силовики обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня «Ураган». В 2014 году из-за боевых действий он был перенесен на 1 октября. Один из снарядов разорвался во дворе школы прямо в разгар праздничной линейки. Погибли люди.

Телеканал «Звезда» продолжает собирать и фиксировать доказательства преступлений националистов в рамках нашего проекта «Материалы следствия».

Один из снарядов попал в школу, детей успели эвакуировать в подвал. Погибли учитель биологии, охранник и отец одной из школьниц. Еще один снаряд попал в остановку общественного транспорта, зацепив маршрутное такси. Жертвами стали шесть человек, люди сгорели заживо, 30 жителей пострадали.

Мы продолжим собирать все свидетельства военных преступлений украинских националистов. Они должны ответить перед военным трибуналом.

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