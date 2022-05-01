В ЛНР сообщили, что силы Народной милиции вывели 40 человек из Попасной

Отмечается, что среди мирного населения были раненые, и на данный момент им оказывают медицинскую помощь.

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В Народной милиции Луганской Народной республики сообщили, что из города Попасная удалось вывести 40 мирных граждан, которых украинские боевики удерживали в качестве живого щита. По данным ведомства, в настоящее время силовики находятся в северо-западной части города, где они оборудовали позиции в жилых домах.

«В результате успешных боевых действий союзных подразделений удалось деблокировать одно из помещений, в котором украинские нацисты держали в плену мирное население», - рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР в ролике, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, отмечается, что среди мирного населения были раненые, и на данный момент им оказывают медицинскую помощь.

Ранее корреспондент «Звезды» показал, как поселок Стаханов в ЛНР переживает обстрелы украинских боевиков. Так, осколками от «Града» на месте убило гражданина Романа Бачинского, когда он решил выйти во двор. Вместе с тем снаряд прилетел и в дом на соседней улице, пробив в здании стену и крышу.



