В ЛНР сообщили, что силы Народной милиции вывели 40 человек из Попасной
В Народной милиции Луганской Народной республики сообщили, что из города Попасная удалось вывести 40 мирных граждан, которых украинские боевики удерживали в качестве живого щита. По данным ведомства, в настоящее время силовики находятся в северо-западной части города, где они оборудовали позиции в жилых домах.
«В результате успешных боевых действий союзных подразделений удалось деблокировать одно из помещений, в котором украинские нацисты держали в плену мирное население», - рассказал офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР в ролике, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, отмечается, что среди мирного населения были раненые, и на данный момент им оказывают медицинскую помощь.
Ранее корреспондент «Звезды» показал, как поселок Стаханов в ЛНР переживает обстрелы украинских боевиков. Так, осколками от «Града» на месте убило гражданина Романа Бачинского, когда он решил выйти во двор. Вместе с тем снаряд прилетел и в дом на соседней улице, пробив в здании стену и крышу.