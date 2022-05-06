МИД Австрии заявил об отказе оплачивать газ из России рублями
Глава МИД республики также сказал, что решения президента РФ способствовали сплочению стран НАТО.
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Австрия не намерена платить за экспорт газа из России в рублях. С таким заявлением выступил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг на телеканале Al Jazeera.
«Наша позиция ясна. Мы привержены уже существующим соглашениям и не будем платить в рублях, у нас нет такого намерения», - сказал глава МИД республики.
Шалленберг также отметил, что решения Владимира Путина привели к «противоположным результатам». Введенные Россией меры сделали страны НАТО «более сплоченными».
Также стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий иностранным компаниям открытие счета в российских банках. Отмечается, что данный закон необходим для оплаты за поставки российского газа в рублях.