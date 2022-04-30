Армия Армия Армия

Продукты, стройматериалы и игрушки: военные РФ привезли тонны гумпомощи в Изюм

Роман Закурдаев
Алиса Краузе
05:02 30.04.2022
Сразу несколько грузовиков привезли гуманитарную помощь в разрушенный бомбежкам и обстрелами Изюм.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Сквозь непрерывную завесу пыли, по разбитым дорогам, через поля и перелески многотонные фуры МЧС везут гуманитарный груз. Этот конвой ждут в поселках и городах Харьковской области, где нет ни электричества, ни воды и остановилась нормальная торговля. Тот же бензин, например, теперь продают в литровых бутылках прямо у обочины.

Колонна старается не сбавлять скорость: опасно. Можно попасть под обстрел. Пункт назначения - крупный областной город Изюм. Его окраины полуразрушены, а жилой массив в центре повсюду накрывает артиллерия ВСУ.

Поэтому наша съемочная группа вместе с гумтранспортом передвигается только по строго согласованному маршруту. В пути колонну прикрывают бойцы военной автоинспекции.

«Самое главное - добраться без происшествий, безаварийно. Не попасть под обстрел ДРГ. И задача: всем живыми и здоровыми вернутся обратно», - указал военнослужащий ЗВО Андрей.

Сразу несколько грузовиков привезли в разрушенный бомбежкам и обстрелами Изюм строительные материалы. Среди них листы металлочерепицы. В другой фуре кирпичи и цемент. Уже составляют список домов, которые предстоит восстановить.

«Любая помощь, от гвоздика до крана. Мы только рады и очень благодарны, что нам это поступило. Поверьте, мы это используем. До 1 сентября люди должны вернуться к полноценной гражданской жизни», - обозначил врио главы администрации Изюма Владислав Соколов.

Соколов, можно сказать, народный мэр Изюма. Взялся помогать жителям, когда все прежние чиновники с начала обстрелов покинули город. К мирной жизни теперь здесь возвращаются с нуля.

На своих служебных «Жигулях» шестой модели временный глава Изюма везет нас к Вознесенскому кафедральному собору. Он принял на себя удар сразу четырех кассетных снарядов ВСУ. Несколько человек погибли.

Часть стройматериалов, которые привез гуманитарный конвой, пойдет именно сюда. Местные жители при содействии наших военных уже начали здесь ремонт.

«Приехали воины, сразу все организовали и привезли сюда. Поэтому людей очень много, которые верят, что храм восстановится», - рассказала прихожанка Вознесенского храма города Изюма Татьяна.

Очередной гуманитарный рейс в Изюм - это еще и жизненно необходимое продовольствие. Кроме средств личной гигиены, бытовой химии и продуктов питания на этот раз гуманитарный конвой доставил в   детские игрушки. Алмазная раскраска, мозаика - видно, что собирали это обычные люди, кто что смог.

Привезенным тоннам муки уже нашли применение. Российские военные помогли восстановить работу пока единственной на весь Изюм хлебопекарни.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:02 Армия
Видео
Продукты, стройматериалы и игрушки: военные РФ привезли тонны гумпомощи в Изюм
05:01 Армия
Видео
В Херсон доставили новую партию гуманитарной помощи
03:06 В стране и мире
Лавров: ВС РФ делают все, чтобы избежать жертв среди гражданских на Украине
00:36 Армия
Видео
Герои Олимпиады: как прошла встреча Шойгу с медалистами ОИ из ЦСКА
01:48 В стране и мире
Видео
«В западных СМИ ни слова нет»: иностранные журналисты оценили реальную обстановку в Мариуполе
Популярное
МО РФ: боевики нацбатальонов разместили артиллерийские орудия и РСЗО на территории монастыря в Святогорске
Видео
Мощный «Панцирь» и меткая «Игла»: кадры боевой работы зенитчиков РФ в ходе спецоперации
По центру Херсона нанесен удар ракетами «Точка-У» и «Ураганами»
Видео
Опубликованы кадры встречи Ярошенко с семьей
МИД РФ сообщил об обмене Тревора Рида на Константина Ярошенко
Видео
МО РФ: «Калибрами» уничтожена партия иностранного оружия на Запорожском алюминиевом комбинате
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.