Продукты, стройматериалы и игрушки: военные РФ привезли тонны гумпомощи в Изюм

Сразу несколько грузовиков привезли гуманитарную помощь в разрушенный бомбежкам и обстрелами Изюм.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Сквозь непрерывную завесу пыли, по разбитым дорогам, через поля и перелески многотонные фуры МЧС везут гуманитарный груз. Этот конвой ждут в поселках и городах Харьковской области, где нет ни электричества, ни воды и остановилась нормальная торговля. Тот же бензин, например, теперь продают в литровых бутылках прямо у обочины.

Колонна старается не сбавлять скорость: опасно. Можно попасть под обстрел. Пункт назначения - крупный областной город Изюм. Его окраины полуразрушены, а жилой массив в центре повсюду накрывает артиллерия ВСУ.

Поэтому наша съемочная группа вместе с гумтранспортом передвигается только по строго согласованному маршруту. В пути колонну прикрывают бойцы военной автоинспекции.

«Самое главное - добраться без происшествий, безаварийно. Не попасть под обстрел ДРГ. И задача: всем живыми и здоровыми вернутся обратно», - указал военнослужащий ЗВО Андрей.

Сразу несколько грузовиков привезли в разрушенный бомбежкам и обстрелами Изюм строительные материалы. Среди них листы металлочерепицы. В другой фуре кирпичи и цемент. Уже составляют список домов, которые предстоит восстановить.

«Любая помощь, от гвоздика до крана. Мы только рады и очень благодарны, что нам это поступило. Поверьте, мы это используем. До 1 сентября люди должны вернуться к полноценной гражданской жизни», - обозначил врио главы администрации Изюма Владислав Соколов.

Соколов, можно сказать, народный мэр Изюма. Взялся помогать жителям, когда все прежние чиновники с начала обстрелов покинули город. К мирной жизни теперь здесь возвращаются с нуля.

На своих служебных «Жигулях» шестой модели временный глава Изюма везет нас к Вознесенскому кафедральному собору. Он принял на себя удар сразу четырех кассетных снарядов ВСУ. Несколько человек погибли.

Часть стройматериалов, которые привез гуманитарный конвой, пойдет именно сюда. Местные жители при содействии наших военных уже начали здесь ремонт.

«Приехали воины, сразу все организовали и привезли сюда. Поэтому людей очень много, которые верят, что храм восстановится», - рассказала прихожанка Вознесенского храма города Изюма Татьяна.

Очередной гуманитарный рейс в Изюм - это еще и жизненно необходимое продовольствие. Кроме средств личной гигиены, бытовой химии и продуктов питания на этот раз гуманитарный конвой доставил в детские игрушки. Алмазная раскраска, мозаика - видно, что собирали это обычные люди, кто что смог.

Привезенным тоннам муки уже нашли применение. Российские военные помогли восстановить работу пока единственной на весь Изюм хлебопекарни.