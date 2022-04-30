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Посольство РФ в США призывает Вашингтон отказаться от провокаций с химоружием

Виталий Музыка
06:41 30.04.2022
В посольстве напомнили, что имеются неопровержимые доказательства подготовки США провокации с химоружием для обвинения РФ.
Посольство РФ в США призывает Вашингтон отказаться от провокаций с химоружием
© Фото: Алексей Агарышев РИА Новости
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Посольство России в США призывает Вашингтон к отказу от безосновательных обвинений РФ в использовании незадекларированного химического оружия. Сообщение опубликовано в Telegram-канале посольства.

«Обратили внимание на очередные огульные обвинения в наш адрес, озвученные ст. зам. госсекретаря Б. Дженкинс. Нам в очередной раз безосновательно приписывают наличие незадекларированного ХО и его применение... Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу», - сказано в сообщении.

Посольство дало ссылку на заявления Дженкинс, в котором она заявила, что Россия может воспользоваться химическим оружием на Украине. Также Вашингтону напомнили, что в ходе военной спецоперации по защите ЛДНР были получены неопровержимые доказательства подготовки Штатами провокаций с целью обвинения РФ в использовании химоружия на Украине.

Ранее сообщалось, что посольство России в США опубликовало заявление, в котором призывает Вашингтон уничтожить химическое оружие в стране согласно Конвенции о запрещении химоружия, под которой подписались Штаты.

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