В Чите прошла совместная тренировка парада Победы

Ожидается, что в параде войск Читинского гарнизона примут участие около полутора тысяч человек.

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На площади имени Ленина в городе Чита состоялась совместная тренировка пеших парадных расчетов и боевой и специальной техники соединений и воинских частей Восточного военного округа (ВВО).

В торжественном марше было задействовано около двадцати подразделений: расчеты соединения управления общевойсковой армии ВВО, окружного учебного центра и соединения ПВО, парадные расчеты военнослужащих артиллерийского, ракетного, и зенитно-ракетного соединений. Также приняли участие подразделения инженерного обеспечения, РХБ защиты и радиоэлектронной борьбы, а также сводные парадные расчеты военнослужащих-женщин.

Также отмечается, что в прогоне участвовали юнармейцы регионального отделения всероссийского военно-патриотического общественного движения, сотрудники Росгвардии, МВД, МЧС, пограничного управления и ФСО.

Механизированную колонну возглавили исторические образцы вооружения времен Второй мировой войны - легендарный танк Т-34 и противотанковая артиллерийская установка СУ-100. За ними проследовала современная боевая и специальная техника соединений и воинских частей ВВО, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, установки разминирования УР-77 «Метеорит», бронемашины «Тайфун», двухзвенные снегоболотоходы «Алеут», самоходные огневые установки «Бук-М1», буксируемые гаубицы «Мста-Б», пусковые установки ракетного комплекса «Искандер-М» и зенитно-ракетных систем С-300ПС.

Музыкальное сопровождение обеспечивал сводный оркестр Читинского гарнизона.

Сообщается, что в параде войск Читинского гарнизона примут участие порядка тысячи двухсот военнослужащих ВВО, а также будет задействовано свыше сорока единиц боевой и специальной техники.

Ранее МО РФ опубликовало кадры второй ночной репетиции Парада Победы на Красной площади. Сообщается, что перед ночными репетициями пешие расчеты и механизированная колонна провели тринадцать совместных тренировок в подмосковном Алабино на специальной площадке - макете Красной площади.