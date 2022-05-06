Блогер Некоглай заявил, что стал участником смертельного ДТП в Москве

© Фото: 1 Nekoglai, Telegram

Блогер Некоглай попал в крупное ДТП в центре Москвы. Молодой человек находился за рулем автомобиля Porsche, когда на одном из перекрестков произошло столкновение с другой иномаркой. О происшествии сообщил сам блогер.

«Только что на скорости в меня *** (врезались), это моя машина. Вон те двое. У меня сотряс. Те чуваки, которые в нас влетели... В ДТП виноваты не мы. Они летели на красный под 100 километров. Я так понял, что там трупы», - рассказал блогер в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, вместе с ним в автомобиле находились еще двое пассажиров. Сейчас движение в месте ДТП ограничено, туда прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Обстоятельства трагедии выясняются.