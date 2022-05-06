В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Блогер Некоглай заявил, что стал участником смертельного ДТП в Москве

Ян Брацкий
02:50 06.05.2022
По словам блогера, в него врезалась иномарка, водитель которой проигнорировал красный сигнал светофора.
Блогер Некоглай заявил, что стал участником смертельного ДТП в Москве
© Фото: 1 Nekoglai, Telegram
Читайте нас на:

Блогер Некоглай попал в крупное ДТП в центре Москвы. Молодой человек находился за рулем автомобиля Porsche, когда на одном из перекрестков произошло столкновение с другой иномаркой. О происшествии сообщил сам блогер.

«Только что на скорости в меня *** (врезались), это моя машина. Вон те двое. У меня сотряс. Те чуваки, которые в нас влетели... В ДТП виноваты не мы. Они летели на красный под 100 километров. Я так понял, что там трупы», - рассказал блогер в своем Telegram-канале.

По предварительной информации, вместе с ним в автомобиле находились еще двое пассажиров. Сейчас движение в месте ДТП ограничено, туда прибыли сотрудники ГИБДД и скорой помощи. Обстоятельства трагедии выясняются.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:40 Армия
Видео
В Ростове-на-Дону состоялась ночная репетиция парада Победы
00:09 В стране и мире
Постпред КНР в ООН заявил, что расширение НАТО не обезопасило Европу
22:56 В стране и мире
В МИД РФ анонсировали ответ на действия США против российских делегаций в ООН
22:50 В стране и мире
Видео
«Стране не хватает побед»: почему в Испании арестовали украинского блогера Шария
20:08 Армия
Видео
Российские средства ПВО сбили беспилотник «Байрактар ТБ-2» в районе острова Змеиный
Популярное
Чубайса с супругой заметили в аэропорту Израиля
«И, правда, комедия»: Шарий выложил пост после сообщений СБУ о его задержании
Видео
Сложивший оружие боец ВСУ подтвердил применение наркотиков в войсках
Видео
За секунду до выстрела: кадры изнутри ствола «Малки» в ходе стрельбы по позициям врага
Видео
Авиация над Кремлем: кадры репетиции воздушной части Парада Победы в Москве
Видео
Шойгу заявил, что парады в честь Дня Победы пройдут 9 мая в 28 городах России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.