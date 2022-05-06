От студентов до глав республик: в пяти регионах России прошла акция «Сад памяти»

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В пяти регионах России прошла международная акция «Сад памяти», целью которой является высадка деревьев в память о каждом из двадцати семи миллионов погибших в годы Великой Отечественной войны.

К акции «Сад памяти» присоединились жители Москвы, Карелии, Рязанской, Брянской и Владимирской областей. В различных регионах среди участников акции были главы регионов, ветераны, студенты и преподаватели вузов, члены поисковых отрядов, юнармейцы, ученики кадетских училищ, курсанты высших военных учебных заведений, а также местные жители и волонтёры.

Сообщается, что в Карелии участники субботника высадили около восьмидесяти сосен, рябин и елей в память об отдавших жизнь за победу в Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно, что жители Подмосковья высадили 10-миллионное дерево в рамках акции «Сад памяти». Также жители Подмосковья разбили сад в память о героях ВОВ и создали геоглиф в виде буквы «Z» в поддержку российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в спецоперации на Украине.