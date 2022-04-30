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Жители Подмосковья высадили 10-миллионное дерево в рамках акции «Сад памяти»

Елизавета Потейчук
18:42 30.04.2022
Цель участников акции - высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в период Великой Отечественной войны.
© Видео: 360 © Фото: 360
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В Московской области в рамках акции «Сад памяти» жители высадили 10-миллионное дерево. В общей сложности акция собрала свыше 5,5 тысяч человек. Участники «Сада памяти» приближаются к своей цели - высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в период Великой Отечественной войны.

Также жители Подмосковья разбили сад в память о героях ВОВ и создали геоглиф в виде буквы «Z» в поддержку российских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в спецоперации на Украине. К данному проекту уже присоединились 65 российских регионов и ряд зарубежных государств.

Напомним, в Подмосковье в 10-й раз прошла эколого-патриотическая акция «Лес Победы». В поддержку воинов, защищающих нашу Родину, вблизи поселка Матвейково в Одинцовском округе на центральной площадке высадили гигантскую букву Z размером 100 на 100 метров - это 650 саженцев сосны, ели и липы.

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