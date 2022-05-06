Генсек ООН призвал вернуть удобрения из России и Белоруссии на мировые рынки

Ранее власти Евросоюза ввели запрет на импорт удобрений из России в рамках пятого пакета санкций из-за событий на Украине.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал вернуть удобрения и продовольственные товары из России, Белоруссии и Украины на мировые рынки. По словам Гутерриша, это необходимо сделать, несмотря на сложную экономическую и геополитическую обстановку в мире. Со своей стороны генсек ООН пообещал приложить все усилия для осуществления данной инициативы.

«Позвольте сказать ясно - серьезное решение глобальных угроз продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продовольствия и удобрений в России и Белоруссии на мировые рынки», - заявил он в ходе заседания Совбеза ООН.

Ранее власти Евросоюза ввели запрет на импорт удобрений и древесины из России в рамках пятого пакета санкций из-за событий на Украине. Между тем, ряд экономистов назвали это решение стратегической ошибкой Евросоюза. По прогнозам независимого эксперта по экономике Леонида Хазанова, вероятность голода на планете, в том числе в Европе, все более реальна.

Уже в апреле или мае европейские фермеры могут начать требовать отмены санкций против поставок удобрений из России, потому что не смогут рассчитывать на хорошие урожаи, считает эксперт.