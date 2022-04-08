Европе предрекли голод как после Второй мировой из-за запрета импорта российских удобрений

В мире уже сейчас наблюдается дефицит удобрений, а цены на них стремительно растут, пояснил экономист Леонид Хазанов.

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Запрет на импорт удобрений из России является стратегической ошибкой для Евросоюза (ЕС) и делает прогнозы о возможности голода на планете, в том числе в Европе, все более реальными. Такую точку зрения в разговоре со «Звездой» выразил независимый эксперт по экономике Леонид Хазанов.

Он подчеркнул, что в решениях Совета ЕС о запрете поставок даже не уточняется, какие именно удобрения запрещаются - минеральные или органические.

«Им без разницы абсолютно, они все запретили. Это, мягко говоря, не очень умное действие, а если еще не мягко сказать, это стратегическая ошибка», - оценил эксперт.

Хазанов отметил, что цена за тонну карбамида (часто используемое в фермерстве азотное удобрение. - Прим. ред.) вследствие таких решений может взлететь до 2 000 евро за тонну, хотя уже и так сейчас достаточно высока - 1 200-1 300 евро за тонну.

Альтернатива российским удобрениям существует, например, аналоги можно найти в Марокко, Израиле, Иордании и Китае, отметил собеседник, однако Европе на них вряд ли стоит рассчитывать.

«Спрос на минеральные удобрения в мире сейчас настолько мощный, что их просто не хватает. При этом их не хватает в Пакистане, их не хватает в Иране, их не хватает во всей Африке, их не хватает в Латинской Америке. В Латинской Америке, например, уже были протесты, в частности, в Перу фермеры протестовали против нехватки минеральных удобрений и роста цен на них, были протесты в Эквадоре. Сейчас эти протесты по всей планете будут распространяться, в том числе они будут в Европе», - предрек экономист.

Уже в апреле или мае европейские фермеры могут начать требовать отмены санкций против поставок удобрений из России, потому что не смогут рассчитывать на хорошие урожаи, считает собеседник.

«Если нет хороших урожаев, значит, производство продуктов питания однозначно упадет. Кто-то как-то Европу за счет импорта обеспечит, но полностью обеспечить себя за счет импорта не получится... Европейский союз сам себя загоняет в проблемы, сам себя загоняет в мощный продовольственный коллапс. Те прогнозы, которые сейчас существуют о возможности голода на планете, они становятся все более и более реалистичными. И не дай бог, если голод начнется в Европе, это будет нечто со времен Второй мировой войны... Видимо, в Брюсселе хотят, чтобы эта ситуация повторилась вновь», - заключил Хазанов.

Ранее власти Евросоюза ввели запрет на импорт удобрений и древесины из России в рамках пятого пакета санкций из-за событий на Украине.