Совбез ООН впервые с начала спецоперации принял совместное заявление по Украине

Отмечается, что в резолюции выражается обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине.

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Совет безопасности ООН впервые с начала специальной военной операции РФ единогласно принял заявление по ситуации на Украине. Об этом сообщили РИА Новости.

«Я буду считать, что члены Совета Безопасности согласны с этим заявлением, которое будет опубликовано в качестве официального документа Совета Безопасности», - заявил зампостпреда США при ООН Ричард Миллс.

Также отмечается, что в документе Совбез ООН выразил «глубокую обеспокоенность относительно поддержания мира и безопасности Украины» и напомнил представителям организации, что они взяли на себя обязательство решать все международные конфликты мирным путем, согласно уставу ООН.

Ранее постпред Китая в ООН заявил, что политика НАТО приводит к гуманитарным катастрофам. По словам китайского дипломата, Североатлантический альянс является тем, кто развязывает конфликты против государств.