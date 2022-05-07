Подавление огнем: в Минобороны РФ рассказали об успехах военнослужащих на Украине
Российские военные демонстрируют храбрость и самоотверженность в ходе выполнения задач специальной военной операции по защите Донбасса.
© Фото: Минобороны России
Утром 24 февраля Россия приступила к проведению специальной военной операции на Украине. О ее начале сообщил президент Владимир Путин. Российский лидер заявил, что основные цели Москвы - демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. С первых дней спецоперации российские военнослужащие проявляют высочайший профессионализм и беспримерное мужество. В Минобороны РФ рассказали об очередных героических примерах этого.