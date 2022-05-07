Армия Подавление огнем: в Минобороны РФ рассказали об успехах военнослужащих на Украине Российские военные демонстрируют храбрость и самоотверженность в ходе выполнения задач специальной военной операции по защите Донбасса. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Утром 24 февраля Россия приступила к проведению специальной военной операции на Украине. О ее начале сообщил президент Владимир Путин. Российский лидер заявил, что основные цели Москвы - демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса. С первых дней спецоперации российские военнослужащие проявляют высочайший профессионализм и беспримерное мужество. В Минобороны РФ рассказали об очередных героических примерах этого. © Минобороны России Продвигаясь вглубь обороны вместе со своим взводом, лейтенант Михаил Петелин обнаружил опорный пункт украинских националистов. Российский офицер, оценив силы противника, принял решение дать ему бой. Враг открыл огонь по позициям российских военнослужащих из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Подвергаясь обстрелу, Михаил лично вел огонь из автомата, подавил огневую точку с крупнокалиберным пулеметом и уничтожил не менее семи националистов. Под руководством лейтенанта Петелина взвод успешно уничтожил более 20 боевиков, два расчета ПТУР «Джавелин», а также подавил три огневые точки с крупнокалиберным пулеметом. © Минобороны России С первых дней специальной военной операции подполковник Алексей Олькин лично осуществлял подготовку подразделений артиллерии к выполнению задач, непосредственно находился на передовых позициях, управлял, оказывал помощь и передавал практические навыки подчиненным подразделениям. В ходе ведения воздушной разведки, с помощью БПЛА была обнаружена позиция реактивных систем залпового огня противника. Подполковник Олькин принял решение на поражение цели, лично осуществлял корректирование огня, в результате чего было уничтожено две РСЗО «Град» и более 10 националистов. Спустя несколько дней, продвинувшись вглубь обороны противника, Олькин на основании разведданных осуществил корректирование огня по позициям вооруженных формирований украинских боевиков, в результате чего было уничтожено четыре единицы вооружения и военной техники, а также до 15 человек живой силы противника. © Минобороны России Расчет под командованием сержанта Владислава Гудкова, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского взвода, выполнял задачи по артподдержке российских подразделений, ведущих наступление на позиции украинских националистов. Противник, терпя поражение, ожесточенно сопротивлялся. Расчет под командованием сержанта Гудкова в ходе боя нанес прицельный удар по позициям боевиков, в результате которого было уничтожено более 10 человек живой силы противника, а также две боевые машины пехоты с экипажами. Нанесенные удары позволили наступающим российским подразделениям разгромить радикалов, которые понимая, бесполезность дальнейшего сопротивления, бросили оружие и бежали с поля боя. Материал подготовили: Ян Брацкий и Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика