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Не допустить потерь в бою: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

Алиса Краузе
00:00 30.04.2022
Российские военные демонстрируют храбрость и самоотверженность в ходе выполнения задач специальной военной операции по защите Донбасса.
Не допустить потерь в бою: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции на Украине. В столкновениях с противником личный состав войск показывает профессионализм, самоотверженность и мужество.

© Минобороны России

Капитан Артем Белоусов, главный инженер мостового батальона

Отступая под натиском российских войск, украинские националисты, перебрались по мосту на другой берег реки. После того, как за ними проследовало одно из российских подразделений, боевики произвели минометный залп и разрушили мост.

 Подход подкрепления к российским военнослужащим, уже переправившимся на противоположный берег и ведущим ожесточенные бои с превосходящими силами противника, а также подвоз необходимых материальных средств, оказался невозможным. Тем не менее, благодаря четким, смелым и решительным действиям капитана Артема Белоусова удалось в кратчайшие сроки навести понтонную переправу через водную преграду на сложном участке местности под непрекращающимся минометным огнем украинских националистов.

Возведенная переправа обеспечила оперативное продвижение российских батальонно-тактических групп на другой берег. Боевики же продолжили отступать вглубь обороны.

В результате самоотверженных и храбрых действий капитана Артема Белоусова, а также благодаря высокому уровню подготовки подчиненного личного состава были созданы условия для оперативного развития наступления на позиции националистов. При этом потерь среди подчиненных капитана Белоусова допущено не было.

© Минобороны России

Сержант Алексей Сулоянов, командир мотострелкового отделения

Отделение под командованием сержанта Алексея Сулоянова в составе батальонно-тактической группы выполняло задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением боевиков на подступах к населенному пункту, отделение сержанта Сулоянова уничтожило в бою восемь националистов.

После того, как украинские радикалы были вытеснены из населенного пункта, Алексей силами своего отделения организовал оборону на одном из направлений.

Несмотря на попытки боевиков вернуть территорию под свой контроль, военнослужащие под командованием сержанта Сулоянова в условиях артиллерийского и минометного огня противника успешно выполнили задачу по удержанию установленного рубежа, не допустив при этом потерь среди личного состава.

© Минобороны России

Майор Артем Сабитов, командир дорожно-комендантского батальона бригады материально-технического обеспечения

Перед подразделением, возглавляемым майором Артемом Сабитовым, была поставлена задача развернуть диспетчерский пункт на маршруте подвоза материальных средств.

Используя имеющейся опыт, Артем Сабитов организовал развертывание диспетчерского пункта в заданном районе в условиях постоянного воздействия диверсионно-разведывательных групп из числа украинских националистов. Ему также удалось обеспечить бесперебойную связь с вышестоящим командным пунктом и диспетчерский контроль движения снабженческих автомобильных колонн.

В один из дней по данным радиоперехвата майор Сабитов получил информацию о готовящейся украинскими диверсантами засаде на маршруте подвоза материальных средств. Оценив обстановку, Артем принял своевременное решение о перенаправлении идущей колонны с основного маршрута на запасной, после чего передал координаты для нанесения артиллерийского удара по готовящейся засаде в вышестоящий командный пункт.

Решительные и своевременные действия майора Сабитова позволили предотвратить потери личного состава, военной техники и материальных средств.

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