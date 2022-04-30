Не допустить потерь в бою: в МО РФ рассказали о новых подвигах российских военных на Украине

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Капитан Артем Белоусов, главный инженер мостового батальона

Отступая под натиском российских войск, украинские националисты, перебрались по мосту на другой берег реки. После того, как за ними проследовало одно из российских подразделений, боевики произвели минометный залп и разрушили мост.

Подход подкрепления к российским военнослужащим, уже переправившимся на противоположный берег и ведущим ожесточенные бои с превосходящими силами противника, а также подвоз необходимых материальных средств, оказался невозможным. Тем не менее, благодаря четким, смелым и решительным действиям капитана Артема Белоусова удалось в кратчайшие сроки навести понтонную переправу через водную преграду на сложном участке местности под непрекращающимся минометным огнем украинских националистов.

Возведенная переправа обеспечила оперативное продвижение российских батальонно-тактических групп на другой берег. Боевики же продолжили отступать вглубь обороны.

В результате самоотверженных и храбрых действий капитана Артема Белоусова, а также благодаря высокому уровню подготовки подчиненного личного состава были созданы условия для оперативного развития наступления на позиции националистов. При этом потерь среди подчиненных капитана Белоусова допущено не было.