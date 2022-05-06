МО РФ: националисты под Харьковом насильно перевезли мирных и провоцировали ВС РФ открыть по ним огонь

Боевики в процессе своей провокации прикрывались людьми как «живым щитом».

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В Минобороны России сообщили, что националисты под Харьковской областью насильно перевезли мирных граждан и провоцировали ВС РФ открыть по ним огонь.

«В Харьковской области националисты под угрозой физической расправы собрали местных жителей и перевезли их на южные окраины села Борщевая», - сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев в ходе брифинга.

Далее боевики начали прикрываться людьми, как «живым щитом», выдвигаясь к линии боевого соприкосновения в сторону подразделений российских войск. Там боевики попытались провоцировать их на открытие огня по мирным гражданам, уточнил Мизинцев.

Несколькими днями ранее Михаил Мизинцев заявил, что подразделения теробороны и СБУ задерживают и увозят несогласных с политикой Киева граждан. По его словам, масштабные рейды были проведены в Николаеве, Сумах, Чернигове и ряде других населенных пунктах.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина